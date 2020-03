Formisano presenta il progetto Charity del Napoli “Oggetti all’asta per aiutare le associazioni no-profit”

L’Head of Operations, Sales e Marketing del Napoli Alessandro Formisano è intervenuto in conferenza stampa per un progetto di charity della società

“Tengo particolarmente a questo progetto: in questi anni il Napoli ha sempre fatto la sua parte sulla responsabilità sociale e territoriale, ma in una maniera silenziosa. Tante iniziative vengono svolte così, altre per dimensioni e necessità sono state organizzate in altra maniera, ad esempio il progetto Tutor. Il progetto di oggi ce l’ho in mente da tempo, condensa tre idee fondamentali: il progetto prevede che il 100% del ricavato sia devoluto al soggetto beneficiario, il Napoli ed i partner non lasciano attaccati alle proprie mani nemmeno un centesimo e questo è un elemento che ci tengo a sottolineare. Tante associazioni ci hanno avvicinato, ma avevano macchine organizzative con dei costi che andavano sottratti al beneficiario. Noi doniamo l’intero ricavato. Questo progetto si pone un obiettivo fondamentale: dare la possibilità alle persone di aiutarsi a risolvere dei problemi. Il nostro obiettivo non è economico, ma di accendere un faro sulla generosità di tutti e sulle attività. Ci arrivano richieste da ogni parte d’Italia, e ci colpisce la qualità del lavoro che viene svolto in modo praticamente sconosciuto. Noi vogliamo mettere sotto i riflettori, grazie all’immagine del Napoli, e mostrare cosa portano queste attività

Questo progetto è realizzato esclusivamente on-line e ha lo scopo di consolidare le attività che svolgiamo. Ha l’obiettivo di aiutare le associazioni no profit ma ovviamente non abbiamo pregiudizi per quelli che saranno i soggetti che si registreranno a questa iniziativa.