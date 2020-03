Dier, il nuovo Cantona: picchia un tifoso sugli spalti per difendere il fratello (VIDEO)

E’ successo al termine della sconfitta del Tottenham in FA Cup contro il Norwich. Mourinho: “Ha sbagliato, ma al suo posto avremmo fatto tutti la stessa cosa”

Il nuovo Eric Cantona si chiama Eric pure lui: Dier. Il centrocampista inglese del Tottenham non ha usato il calcio volante come il suo illustro predecessore, ma non è stato meno efficace: ha individuato sugli spalti il tifoso che stava aggredendo il fratello in minore in tribuna, ha scavalcato la transenna, ha risalito la gradinata tra la folla e s’è fatto giustizia colpendolo con un pugno. Urlando: “He’s my brother!”

E’ successo al termine della sconfitta del Tottenham di Josè Mourinho, eliminato agli ottavi di FA Cup contro il Norwich. Gli Spurs, dopo aver chiuso i tempi regolamentari e i supplementari sull’1-1, si sono arresi ai rigori, con Gedson Fernandes che ha sbagliato il penalty decisivo. Ma la partita è finita in secondo piano, davanti alla scena un po’ irrituale del calciatore che va in tribuna a picchiare il tifoso.

“Eric ha fatto qualcosa che un professionista non deve fare – ha commentato Mourinho – anche se probabilmente avremmo fatto tutti la stessa cosa, soprattutto quando qualcuno insulta te e la tua famiglia è coinvolta, con il tuo fratellino. Questa persona ha insultato Eric, il fratello più piccolo non è rimasto contento di questo e Dier dietro a lui. Ma noi professionisti non possiamo fare queste cose, ha sbagliato ma non sarà punito”.