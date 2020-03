Deloitte: se la Serie A non finisce, in fumo 720 milioni

La Lega vuole chiedere al governo di rivedere le regole per i nuovi stadi (De Laurentiis e Commisso molto attivi) e di riottenere le sponsorizzazioni delle società di scommesse

La Lega Serie A ha valutato le perdite che questa emergenza potrebbe portare alle casse, nella peggiore delle ipotesi si parla di 1 miliardo. Il calcio non vuole gravare sul Governo, ma cerca di trovare una soluzione per autosostenersi. Fino ad ieri sera i club hanno presentato via mail le proprie proposte, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport.

La Lega si è avvalsa della consulenza di Deloitte per valutare le perdite: nel caso in cui il campionato sua costretto a uno stop definitivo i milioni in fumo sarebbero 720, che si ridurrebbero a 170 in caso di conclusione della stagione.

Le proposte che verranno formulate ufficialmente da De Siervo nella riunione di oggi saranno poi portate al Governo

Una delle proposte, come riporta la rosea, sarebbe la revisione del decreto Dignità che dall’estate scorsa aveva vietato le sponsorizzazioni da parte delle società di scommesse. Ma le proposte riguarderanno anche i nuovi stadi, con la richiesta di snellire le attuali pratiche burocratiche. Su questo fronte Commisso guida un gruppo di club tra cui anche il Napoli di De Laurentiis.

Poi c’è il problema dei diritti televisivi, quello più incombente che riguarda quelli già pagati per questa stagione e il fatto che le aziende vorrebbero rivalersi sulle società calcistiche nel caso in cui il campionato non terminasse. E c’è poi la programmazione per il prossimi triennio che, secondo la Lega, dovrebbe essere modificata.