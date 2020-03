De Rossi: “C’è bisogno di sangue, donarlo è sicuro, non abbiate paura” (VIDEO)

In un video diffuso dalla Regione Lazio il calciatore della Roma e la moglie si sono recati a donare il sangue ed esortato tutti a fare lo stesso nonostante il coronavirus

De Rossi: “C’è bisogno di sangue”

Il coronavirus fa paura ed è giusto, ma in Italia c’è bisogno di sangue e bisogna continuare a donare. Questo è il messaggio che ha lanciato oggi anche Daniele De Rossi in un video della Regione Lazio ha esortato tutti a non aver paura, ma a recarsi presso le strutture adibite perché sono sicure