Damascelli: le partite rinviate sono l’epilogo di una commedia ridicola e recitata malissimo

Su Il Giornale Tony Damascelli commenta il rinvio delle sette partite di campionato deciso ieri dalla Lega Serie A. Una decisione che mostra il peggioramento continuo del governo del calcio italiano, scrive.

“Alla seriosità di facce segue la totale assenza di serietà nei comportamenti, nelle decisioni, nei provvedimenti. Il rinvio delle cinque partite di serie A era prevedibile ma non previsto. E’ arrivato all’ultimo secondo, come si usa quando si pagano la bolletta della luce o la contravvenzione, sperando che la scadenza venga differita”.

Si è aspettato il sabato per prendere la decisione, che presupponeva almeno tempi diversi e la consultazione delle parti. Tutte,”senza esclusione e interessi di parte”.

“Il rinvio era ed è opportuno ma avrebbe dovuto riguardare tutte le partite, come ha fatto la federcalcio svizzera che non è sotto schiaffo di presidenti e deve gestire un torneo che, se non ha uguale censo, non ha analoghe voragini finanziarie, vicine alla bancarotta”.