Covid-19, la Regione Campania dà il via all’appalto per tre ospedali prefabbricati 

Palazzo Santa Lucia non vuole trovarsi senza terapie intensive quando arriveranno i contagi. Nuovi posti letto a Napoli, Salerno e Caserta

Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato un bando per l’allestimento di tre ospedali da campo in 15-20 giorni. Palazzo Santa Lucia corre per evitare di trovarsi senza reparti di terapia intensiva quando arriverà il picco di contagi. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Nell’area dell’Ospedale del Mare si punta su una soluzione da 4 moduli per 16 posti letto ognuno oppure per 3 moduli da 24 posti letto. Valore: 10.300.000 euro. Il secondo riguarda l’area dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: due moduli da 16 posti o un modulo da 24 per un valore di 2.600.000 euro. Il terzo, dovrà essere realizzato nell’area San Leonardo Ruggi d’Aragona di Salerno con due moduli da 16 ovvero un modulo da 24 posti letto. Valore: 2.600.000 euro”.

L’accordo quadro con il fornitore avrà la durata di un anno.