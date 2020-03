Covid-19, la Germania chiude bar teatri musei e cinema. Merkel: “Vietati assembramenti per sport”

«Ridurre la socialità», provvedimento simile ad altri europei. Ristoranti aperti fino alle 18, vietati assembramenti anche per culto

Covid-19, la Germania chiude bar teatri musei e cinema.

In Italia, e non solo in Italia, ci sono un bel po’ di persone che non si sono accorte di quel che sta accadendo. Sono i novelli orchestrali del Titanic.

Angela Merkel ha appena annunciato misure drastiche per contenere la diffusione del coronavirus. “Bisogna ridurre la socialità”.

Chiusi bar, discoteche, club, pub, teatri, musei, cinema, fiere, parchi divertimenti, parchi giochi. sale giochi, attività sportive, palestre. Come in Italia restano aperte farmacie, negozi alimentari, banche, benzinai, edicole e poste. L’unica differenza sono i parrucchieri che in Germania restano aperti. I ristoranti saranno aperti fino alle 18 e devono ridurre al minimo il rischio di contagio.

È una scena che abbiamo già visto in Italia – Conte è stato il primo – poi in Francia e in Spagna. Adesso è toccato alla Merkel dire che bisogna ridurre la socialità. Saranno limitate a un’ora al giorno le visite negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di riposo e saranno vietate agli under 16.

Per quanto riguarda lo sport, il famoso jogging, Merkel si è attestato sulla linea anti-assembramenti: vietati per eventi sportivi e tempo libero, concerti, viaggi in bus, così come le funzioni religiose.

Vietati i viaggi sia all’esterno della Germania sia all’interno.

Merkel ha elogiato i Land con cui è stato stabilito l’accordo.