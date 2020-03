CorSport: Serie A, stop agli allenamenti per un’altra settimana

La situazione di emergenza per il coronavius in Italia ha fermato oramai tutto il calcio giocato, ma anche gli allenamenti sono al momento fermi e, come riporta il Corriere dello Sport, la sosta potrebbe prolungarsi ulteriormente

La Serie A va verso la sospensione degli allenamenti delle squadre per almeno un’altra settimana. Dopo le frizioni tra i presidenti degli scorsi giorni, l’assemblea della Lega di oggi (ore 13) dovrebbe varare una linea comune, ovvero quella dello stop, sia perché 7 club su 20 (Juventus, Inter, Sampdoria, Verona, Fiorentina, Udinese ed Atalanta) hanno i loro tesserati in quarantena sia perché la ripresa del campionato è lontana.