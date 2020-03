CorSport: ora l’Inter arriverà agguerrita al San Paolo per la Coppa Italia

La decisione di rinviare Juventus-Inter e le altre partite previste inizialmente a porte chiuse penalizza anche il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Il campionato, a questo punto, resta incerto fino alla fine della stagione.

L’Inter, penalizzata, se prima aveva puntato tutto sullo scudetto e un po’ meno sulla Coppa Italia, adesso arriverà al San Paolo più agguerrita che mai.

La sconfitta dell’andata complica la qualificazione ma non la mette a rischio completamente.

“Ma occorre metterci tutto: gli uomini migliori e il massimo delle energie e della concentrazione. La sensazione è che, se Juve-Inter si fosse disputata e se i nerazzurri avessero strappato un risultato positivo, i nerazzurri ci avrebbero provato, sì. Ma senza eccessivo rammarico se non ci fosse stata la rimonta. Adesso, come già sottolineato, la prospettiva è decisamente e sostanzialmente differente. Per di più con la grande opportunità di giocare la finale proprio a San Siro, sede sostitutiva dell’Olimpico dopo che gli ultimi stravolgimenti del calendario hanno anche spostato di una settimana la data in cui verrà assegnato la Coppa. Insomma, che senso avrebbe trascurare un trofeo, distante soltanto due partite, difficili e complicate, ma sempre due partite?”.