CorSport: Manolas goleador. Tre reti in azzurro. L’obiettivo è raggiungere Van Dijk a quota 4

Kostas Manolas è un difensore, ma può essere considerato l’attaccante in più del Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E adesso insidia il primato di Van Dijk, collega di ruolo che ha segnato 4 reti contro le sue 3. Alla Juventus, alla seconda giornata di campionato, poi con il Brescia e di nuovo con il Torino.

Il greco è il difensore più costoso della storia del Napoli, costato 36 milioni di euro. Ha un profilo internazionale altissimo.

“Manolas è anche altro ancora, è l’attaccante in più che il Napoli sta sfruttando sulle palle inattive, è la scheggia impazzita che se ne va in area avversaria e «strappa», come con il Torino, la percussione giusta a Milik, è il «vice-capocannoniere» dei centrali difensivi dei cinque migliori campionati europei, alle spalle di Van Dijk del Liverpool, è il valore aggiunto in questo finale di stagione che avrà a Barcellona il suo epicentro”.