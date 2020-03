CorSport: Lega compatta per il rinvio di Euro 2020 e ritorno in campo il 3 maggio

Ieri, in videoconferenza, è stato deciso di creare tavoli tecnici per la gestione dell’emergenza e di avanzare alcune richieste alla Figc. Campionato in un mese giocando ogni tre giorni

Ieri la Lega Serie A si è riunita ancora una volta in video conferenza per discutere del futuro del campionato. Il Corriere dello Sport scrive che i club si sono trovati d’accordo sulla necessità di spostare l’Europeo per portare a termine la Serie A. E’ stato anche deciso di creare dei tavoli tecnici di lavoro per affrontare l’emergenza e per provare a trovare delle soluzioni.

“Verranno affrontate tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment, ovvero valutazione del rischio, per le società e per la stessa Lega. E non parteciperanno soltanto i rappresentanti dei club, ma ci sarà anche il coinvolgimento della Federazione, dell’Assocalciatori, dei broadcaster e, con ogni probabilità, anche di esperti in tematiche fiscali”.

Una delle richieste che le società avanzeranno, infatti, è quella di ottenere dallo Stato un intervento sull’Irpef per poter dare ai calciatori stipendi netti. Anche perché con la sospensione degli incassi da stadio e in attesa dei pagamenti dei broadcaster, molte società iniziano ad avere problemi di liquidità.

Alla Figc si chiederà anche di anticipare la scadenza per il pagamento degli emolumenti per l’iscrizione al campionato a marzo, e non a maggio. Così le società avranno più tempo e margine per operare.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, l’idea è di ricominciare il 3 maggio, giocare ogni tre gironi e arrivare a completare tutto entro fine giugno con l’assegnazione dello scudetto e di tutti gli altri verdetti.