Corsport: Kouibaly sempre più vicino al Camp Nou

Inutile stare a pensare alle difficoltà di questa stagione, adesso è arrivato il momento di tornare in campo e di farlo contro Messi e Griezmann

Il Corriere dello Sport i oggi conferma che Koulibaly è sempre più vicino al ritorno in campo e alla convocazione per la partita contro il Barcellona del 18 marzo

E non avrebbe mai sperato che a fargli posto sarebbe stato Maksimovic, infortunatosi venerdì scorso, proprio mentre stava pensando (pure lui) al Barcellona: il Camp Nou è così grande, che ci sarebbe stato volentieri assieme, magari anche accomodato in panchina, aspettando un cenno. Che sta per arrivare ,con Messi e Griezmann, mentre l’orologio scorre lentamente…