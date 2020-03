Corsport: Il Napoli torna ad allenarsi il 23 marzo

La ripresa degli allenamenti a Castel Volturno è stata fissata per mercoledì in contrasto con le indicazioni dei medici sportivi e dell’Aic

Dopo che non si è raggiunti ad un accordo condiviso tra tutti i club di serie A sulla ripresa degli allenamenti, ognuno è andato per la sua strada.

Così nella serata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli ha fatto sapere che si torna a Castel Volturno mercoledì 25 marzo.

solo un paio di giorni dopo rispetto alle iniziali intenzioni di De Laurentiis ma comunque in contrasto con le indicazioni dei medici sportivi e dell’Aic

Mentre le altre squadre con il Milan in testa non riprenderanno prima del 3 aprile. Unica eccezione la Lazio di Lotito che continua a essere fuori dal coro. Il presidente biancazzurro ha infatti annunciato che si torna al lavoro a Fomrllo già lunedì prossimo.