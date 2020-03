CorSport: il Napoli su Jovic, che nel Real non trova spazio ed è pronto a rilanciarsi

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe puntando Luka Jovic.

A 22 anni, con l’Eintracht Fancoforte ha segnato 27 reti in una sola stagione, e tanto gli è bastato per approdare al Real Madrid. Ma nel club spagnolo non ha trovato lo spazio desiderato. È stato schierato in campo per soli 770 minuti. Ha segnato 2 gol soltanto, e neanche decisivi.

Il Napoli lo ha già seguito un anno e mezzo fa, ma non se ne fece nulla, si era in piena Jovic-mania.

Il club sta già cercando un attaccante per la prossima stagione e Jovic non dispiace affatto.

“E del serbo la possibilità di rimettersi in gioco in un altro Paese, in una città affascinante, non viene ignorata. C’è da capire cosa sarà del Napoli, che ieri ha scoperto di essere sul serio al sesto posto, dunque concretamente in corsa per un posto in Europa League, che potrebbe anche bastare per non ritrovarsi completamente fuori da una dimensione internazionale e alimentare “fresche” ambizioni. Ma siamo alla fase perlustrativa e davanti a chiunque, Napoli compreso, non c’è mica la possibilità di addentrarsi in quest’orizzonte fosco. Però la sagoma di Luka Jovic si intravede”.