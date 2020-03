Corsera: l’Atletico su Milik, ma considera troppi 60 milioni per il polacco

L’avventura di Arkadius Milik a Napoli sembra essere arrivata alla fine. Mertens è vicino al rinnovo, il club ha acquistato Petagna per la prossima stagione. Gli spazi per il polacco sono destinati inevitabilmente a ridursi. Su di lui, scrive il Corriere della Sera, c’è l’interessamento dell’Atletico Madrid. Ma il presso di 60 milioni è considerato troppo alto dal club spagnolo.

