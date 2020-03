Corriere: zona rossa, diminuiscono i contagi e aumenta il numero di guariti

Nel Lodigiano e a Codogno le misure di isolamento iniziano a funzionare. Chi guarisce è come se fosse vaccinato: aiuta a creare una barriera alla diffusione del virus. Il paziente 1 respira da solo

Dal fronte del virus, e in particolare dalla zona rossa, arrivano anche notizie confortanti. Il Corriere della Sera le ricapitola. Innanzitutto c’è il paziente “1”, che da ieri è uscito dalla terapia intensiva. Il 38enne di Codogno, uno sportivo, runner, giocatore di calcio e volontario del pronto soccorso, respira finalmente da solo, dopo essere stato intubato per tre settimane. Tra poco diventerà papà.

E non è l’unica buona notizia. Nel Lodigiano e nella ex zona rossa di Codogno, rallentano sensibilmente i contagi, come dichiarato ieri da Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Ciò vuol direche restando a casa si può ridurre il contagio, fino a bloccarlo.

Non solo. il direttore dell’istituto di genetica molecolare del Cnr, Giovanni Maga, spiega che

«il numero dei guariti aumenta sempre più e ad oggi è quasi il doppio dei deceduti».

E’ una buona notizia perché chi guarisce è come se fosse vaccinato, quindi

«iniziano a creare una barriera ulteriore alla diffusione del virus».

Intanto a Schiavonia, nel Veneto, è nato il primo bimbo post-virus nell’ospedale che era stato evacuato. Il governatore della regione, Zaia, dichiara:

«Adesso siamo ripartiti con una nuova vita. Si chiama Massimo e penso sia un bel segnale. Schiavonia è stata in quarantena dalla prima sera. Ora l’ospedale è anche un Covid center, per il resto riprende la vita normale».