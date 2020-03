Corriere: Milan, Boban verso il licenziamento?

Alla proprietà rossonera non sono piaciute le dichiarazioni del dirigente alla Gazzetta dello Sport. Nel pomeriggio è previsto un incontro chiarificatore

Secondo quanto scrive il Corriere.it, il futuro di Zvonimir Boban potrebbe essere addirittura il licenziamento.

Nel pomeriggio è previsto un incontro tra il dirigente del Milan e l’ad Gazidis. Alla proprietà del club non sono piaciute le dichiarazioni rilasciate da Boban alla Gazzetta dello Sport. Nell’intervista incriminata Boban ha accusato Gazidis di essersi intromesso nella sfera di competenza dei manager dell’area tecnica contattando Rangnick. E ha sottolineato di non avere ancora alcuna notizia sui programmi e budget per la prossima stagione.

Da qui la possibilità che la proprietà opti per il licenziamento. Resta solo da capire se avrà effetto immediato oppure se si deciderà di rinviare tutto alla fine della stagione, per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente.