Corriere: Icardi nel mirino del Napoli. Il piano, vendere i top player per arrivare a Mauro

Il Corriere della Sera torna ad affiancare Icardi al Napoli. L’estate scorsa è stata riempita dalle voci su un possibile futuro azzurro dell’argentino, poi sbarcato al Psg. Ebbene, adesso Icardi e Napoli tornano ad essere vicini.

Scrive il quotidiano:

“Sull’asse Napoli-Parigi resta il filo rosso della passione tra Aurelio De Laurentiis e Mauro Icardi. Il centravanti per il quale, due anni fa la prima volta e ancora la scorsa estate, il presidente del club partenopeo era disposto a qualsiasi follia, resta un obiettivo vivo. Maurito non ha incantato il patron del Psg Al Khelaifi, non ha un particolare feeling con la tifoseria e il rapporto con i senatori dello spogliatoio Mbappé e Neymar si sarebbe definitivamente incrinato. Da Parigi filtra chiara la volontà del club di non riscattarlo oppure di esercitare il diritto (70 milioni all’Inter) con una destinazione già pronta per l’argentino. La Juventus sembrerebbe essere in pole, ma il Napoli ha ricominciato a lavorare sotto traccia e sono riprese le telefonate con Wanda Nara e i suoi legali: la controffensiva è partita”.