Corriere: Barça-Napoli a porte aperte, ma il rischio è di finire in quarantena all’aeroporto

Per ora il governo spagnolo non ha vietato l’ingresso in Spagna degli italiani, ma lo scenario potrebbe mutare. C’è comunque il pericolo di essere trovati con febbre ai controlli e finire in quarantena

Nel caos che circonda il mondo del calcio, in attesa di conoscere il destino della Serie A, è sempre in programma, a porte aperte, Barcellona-Napoli, il 18 marzo. Il Corriere della Sera scrive che a meno che il governo spagnolo non vieti, nei prossimi giorni, l’ingresso in Spagna ai cittadini italiani, nulla cambierà. Ma esiste il rischio di essere fermati all’aeroporto.

“Il rischio in realtà è quello di essere fermati all’aeroporto, sottoposti ai controlli e se c’è qualcuno con la febbre, anche finire in quarantena. Bisognerà vedere se l’Uefa e il governo di Madrid non cambieranno il provvedimento. Le partite sono ancora lontane e non ci sarebbe da meravigliarsi se lo scenario mutasse nei prossimi giorni”.