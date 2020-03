Coronavirus, Spadafora: «Il calcio ha anteposto gli interessi economici a quelli dell’Italia»

In diretta su 90esimo minuto una lunghissima intervista al ministro dello Sport, Spadafora. Il ministro ha risposto alla nota diramata dalla Lega Calcio nel pomeriggio.

“La Lega non si assume le sue responsabilità. Dal Pino rimanda sempre ad altri la responsabilità che è della Lega. La sua gestione è da molti considerata insoddisfacente, e vale lo stesso per me. Mi sembra che non sia consapevole della gravità della situazione che il Paese sta vivendo. Il decreto del Governo consente di giocare a porte chiuse, è vero, ma cosa fa la Lega? Stiamo aspettando che ci sia un altro contagio? Oggi c’è stato un altro calciatore di Serie C contagiato. Cos’altro deve succedere nel Paese per convincere la Lega ad assumersi le sue responsabilità?”

Sulla questione delle partite in chiaro.

“Sui diritti tv ieri ho cercato solo di mettere tutti attorno a un tavolo, ho detto, fatti salvi i diritti di Sky di garantire gli abbonati, diamo la possibilità in differita ad altri di trasmettere in chiaro le partite per favorire un buon tifo ed evitare assembramenti. E invece l’unica conversazione che ho avuto con l’ad di Sky e il presidente di Lega iniziava e finiva solo con il parlare di soldi. Mai un passo avanti per venire incontro a una necessità grave, una cosa che non si è mai vista se non in guerra. Come se il mondo del calcio vivesse fuori dalla realtà. Su alcune cose hanno ragione, per questo bisognava trovare un accordo con tutti. Ma in nome del dio denaro non si è voluto trovare. Il tema dei diritti va aggiornato, metterò mano alla Legge Melandri, presenterò un disegno di legge, vediamo in che modo, ma in questi giorni ho visto il mondo del calcio che si è chiuso a riccio e non ha dato un buon esempio. Anche Pandev oggi si è abbracciato i compagni dopo il gol. Il mondo del calcio continua a dare un pessimo esempio. Spero che la Figc comprenda che bisogna dare un esempio a tutti, per il bene della salute degli italiani. Poi riprenderemo il calcio e gli altri sport, che tra l’altro si sono autoregolati senza aspettare altro”.

“Non ho detto che è stato irregolare giocare le partite, la norma è quella. Ma l’invito che facciamo a tutte le realtà, associative, anche sportive, è evitare ciò che si può. Il modo migliore per fermare il contagio è diminuire la possibilità di contatto con gli altri. Faccio parte dello stesso governo che ha emanato il decreto, ma anche dello stesso Paese. Non stiamo obbligando, ma invitando, invitiamo il calcio a giocare almeno a porte chiuse. Ma di fronte a richieste di Assocalciatori, Balotelli e tanti altri personaggi, ho espresso anche io la mia opinione. Se dovremo assumerci noi le responsabilità, se loro non vogliono, vuol dire che prenderemo in considerazione anche questo nelle prossime ore. Mi auguravo un senso di responsabilità maggiore da parte della Lega”.