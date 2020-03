Coronavirus, l’Italia è prima notizia di Cnn e Bbc per le scuole chiuse (per ora un’ipotesi)

Continua la spirale di approssimazione e autolesionismo che sta caratterizzando l’Italia in queste settimane. Il danno di immagine al Paese è al momento incalcolabile

La leggerezza con cui il governo italiano sta affrontando l’emergenza coronavirus va ben oltre la frontiera dell’immaginabile. Pochi giorni fa, Fabio Avallone ha riassunto l’approssimazione italiana con quest’articolo. Oggi siamo oltre l’autolesionismo. Al momento in cui scriviamo, l’Italia è prima notizia per la Cnn e per la Bbc con la decisione – di fatto fin qui smentita – di chiudere scuole e università fino a metà marzo. Come sia possibile che nessuno si renda questo di questo gioco al massacro, resta il vero mistero di questi giorni.

Sin dall’inizio, il governo italiano ha annaspato in questa vicenda. Al momento, l’Italia è il terzo paese per persone colpite da coronavirus. Ha superato l’Iran. Si procede a tentoni. Ogni ora vengono fornite due notizie e tre smentite. I danni per il sistema Paese, non soltanto per il turismo, sono incalcolabili. Lo capiremo meglio nei prossimi mesi. E pare che nessuno, nei palazzi che contano, lo comprenda. È come se chi ci governa si trovasse, in maniera fin troppo evidente, davanti a un’emergenza grande di sé e delle proprie possibilità. E le conseguenze sono quelle che tocchiamo con mano ogni ora.

È ovviamente una emergenza mondiale. Ma gli altri Paesi non hanno ancora offerto il triste spettacolo che invece sta caratterizzando il governo italiano in ogni settore: da quello sanitario a quello calcistico. E il timore è che siamo soltanto all’inizio.