Coronavirus: 2.249 nuovi casi in Italia

Arrivano i primi dati aggiornati sull’evoluzione del coronavirus in Italia. I numeri riportati dalla protezione civile parlano di 2.249 nuovi positivi. In Italia superate le mille vittime

Secondo quanto riporta Repubblica ci sono anche numeri positivi in crescita, sarebbero 1.258 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 213 in più di ieri. Sono 15.113 i casi totali, più 2.651 rispetto a ieri. Sempre i numeri dati dal capo della Protezione Civile Borrelli parlano di 1.153 malati ricoverati in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri. Le vittime in un giorno sono state 188, e il 98% ha più di 68 anni, con 2214 nuovi casi.

