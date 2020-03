Cormezz: il Napoli punta a recuperare Koulibaly anche in chiave mercato

Ci sono ancora in piedi trattative con il Psg, De Laurentiis aspetta l’offerta giusta per cederlo quest’estate

Koulibaly non vede l’ora di tornare in campo e tutto il Napoli attende con ansia si ritrovare il suo difensore. Il senegalese è alle prese con quello che è sicuramente stato il più lungo infortunio della sua carriera, scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno

Gattuso, lo staff tecnico e quello medico vogliono che sia un rientro definitivo, sarà lui stesso a dover ascoltare le sensazioni, capire quando si sentirà pronto. Toccherà poi all’allenatore valutare il momento più opportuno per affidarsi a lui

La squadra ha bisogno del suo difensore, ma c’è un altro motivo per cui si attende il recupero di Koulibaly

Il Napoli vuole recuperarlo anche per acquisire forza in sede di mercato, due anni fa De Laurentiis ha rifiutato una proposta di 106 milioni di euro del Manchester United, il Paris Saint Germain lo considera un potenziale erede di Thiago Silva in scadenza di contratto a giugno