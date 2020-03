Contagi in lieve calo a Brescia. Gori: «Fondamentale evitare contatti con gli altri»

Ieri nella provincia si sono registrati 289 casi di positivi in più. Un numero inferiore rispetto ai 380 di venerdì

Ieri si è finalmente registrato un rallentamento nei contagi del bresciano, anche se lieve, scrive il Corriere Brescia. Un segnale che le politiche di contenimento iniziano a funzionare. I dati parlano di 5.317 malati, 289 in più rispetto a sabato. Un numero inferiore rispetto ai 380 registrati venerdì. E’ comunque troppo presto per dire che ci sia già una tendenza al miglioramento. Bisognerà capire come evolve la situazione nei prossimi giorni.