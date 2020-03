Cairo: “Ci vogliono misure cinesi anche in Italia”

Il presidente del Torino si é detto molto preoccupato per l’emergenza coronavirus in Italia “Dobbiamo tenere la gente chiusa in casa”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa riguardo il difficile momento dell’Italia

“Della situazione del calcio non parlo, è importante per me, ma lo è molto di più l’Italia: e mi preme dire che l’emergenza per il coronavirus mi ha convinto che qui ci vogliono misure ‘cinesi’, molto più dure di quelle prese fino a oggi.

Ho sentito la conferenza di Brusaferro che onestamente dice di non sapere quando arriverà il picco. Così, se ci si limita a fare una proiezione del raddoppio ogni 4 giorni, in due settimane i malati saranno 50 mila, e 400 mila a fine mese: e allora per evitarlo dobbiamo tenere la gente barricata in casa per 2 o 3 settimane”.