Borrelli: “Il picco forse non arriverà la prossima settimana ma quella dopo” 

Su Repubblica le dichiarazioni del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, a Rai Radio2.

Borrelli ha continuato esortando gli italiani alla prudenza:

“L’ottimismo e la speranza ci devono venire dai comportamenti che stanno adottando i nostri connazionali. Serve assoluta prudenza, bisogna uscire il meno possibile. È fondamentale per contenere i contagi. Bisogna evitare i contatti umani e muoversi il meno possibile. Evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Gli epidemiologi ci dicono che se noi conduciamo una vita assolutamente normale la percentuale di persone che viene colpita dal coronavirus è molto più alta. Per questo si adottano misure come quelle adottate in Cina. La mascherina se si mantengono le distanze di sicurezza non serve a nulla”.