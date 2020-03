Bordolas: “Rifiutandosi di giocare con l’Inter, il Getafe ha aperto gli occhi agli altri”

Jose Bordalas, tecnico del Getafe, squadra che avrebbe dovuto giocare con l’Inter, ma he per prima si è rifiutata per il coronavirus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport

il suo presidente Angel Torres è stato determinante per stoppare il vostro viaggio a Milano. «La decisione del presidente è stata incredibilmente azzeccata. Viaggiare in quel momento era tremendamente rischioso per tempi e luogo. Basta pensare a quello che è successo ad altri che sono andati a Milano, come il Valencia o il Madrid di basket. La presa di posizione del presidente è stata positiva per noi e per il calcio: ha aperto gli occhi ad altri. C’era troppa gente che pensava che non sarebbe successo nulla e che bisognava continuare a vivere in maniera normale: il tempo ci ha detto che non era così, è arrivata la parola pandemia».