Allo Spallanzani situazione contagi stabile e i pazienti intubati migliorano

Repubblica riporta della delegazione di medici cinesi che è stata accolta oggi per uno scambio di percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus

“Abbiamo una crescita dei casi costante ma contenuta”

È quanto riportato oggi dal bollettino del direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma Francesco Vaia

Il numero totale dei pazienti infatti è rimasto stabile da ieri, si tratta di 99 casi di cui 17 necessitano di supporto respiratorio.

Come riporta Repubblica allo Spallanzani oggi è stata accolta una delegazione di 9 persone della Croce rossa cinese, composta da medici e ricercatori che sono stati in prima linea nella lotta al Covid-19 in Cina.

Gli esperti hanno scambiato con la comunità scientifica dello Spallanzani ogni utile esperienza per condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus. I medici cinesi hanno poi lodato sia le misure prese dal governo italiano, sia le procedure messe a punto dallo Spallanzani.