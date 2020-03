21 contagiati su 37 nella provincia di Avellino, De Luca chiude Ariano Irpino

Comunicato della Regione Campania: quarantena per tutta la popolazione e divieto di entrata e uscita. “Misura urgente per isolare il focolaio”

Questo il comunicato con la Regione Campania dispone la chiusura di Ariano Irpino:

Quarantena per tutta la popolazione e divieto di entrata e uscita per il Comune di Ariano Irpino. Lo ha deciso con un’ordinanza il Presidente Vincenzo De Luca visto l’aumento dei contagi verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino. Si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio. “Chiediamo a tutti i cittadini – ha dichiarato il Presidente de Luca – di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze”.

preso atto che alla data del 14 marzo 2020, è stato comunicato dai competenti uffici del Dipartimento di

prevenzione della ASL di Avellino che, nell’area Irpina, risultavano allo stato contagiati n.19 cittadini,

dei quali 12 residenti nel Comune di Ariano Irpino (AV);

che, con nota prot.18206 del 14.3.2020, il Prefetto di Avellino, nel rappresentare la situazione dei

contagi nel territorio di competenza e, in particolare, nel Comune di Ariano Irpino, ha comunicato che il

Commissario straordinario del detto Comune ha già adottato misure di prevenzione e contenimento dei

rischi di contagio disponendo, in particolare, la chiusura delle scuole e la riduzione dei servizi di

trasporto oltre il 50% e che la stessa prefettura ha invitato la DG della ASL competente ad ampliare lo

spettro delle possibili ipotesi di contagio, la cui genesi primaria risulta connessa allo svolgimento di una

festa;

-con report del 15 marzo 2020 all’Unità di crisi regionale, l’ASL competente ha rappresentato altresì

che, alla data odierna, la situazione si è ulteriormente aggravata, in quanto:

a) i contagiati nella provincia risultano aumentati a n.37, di cui 21 nel solo territorio di Ariano Irpino;

b) si è altresì verificato il primo caso di decesso in Irpinia;

c) il dato relativo ai soggetti rientrati dalle ex zone rosse ammonta a 370 persone e i contatti diretti ai

soggetti contagiati, ad oggi ammontante a n.125 soggetti, costituisce “dato suscettibile di considerevole

aumento”, alla luce delle inchieste epidemiologiche in atto;

CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini del Comune di Ariano Irpino risulta di

particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo

incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio- avvenuto in

circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di persone (oltre duecento) – e degli ulteriori

contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione;

emana la seguente ORDINANZA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di

diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 15 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020,

con riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV), sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali

e di pubblica utilità.

Giunta Regionale della Campania

Il Presidente

2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli

operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività

relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente

strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. E’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente

provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con

l’ammenda fino a duecentosei euro.

La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata al Commissario straordinario del Comune di Ariano Irpino e ai

Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro il termine di giorni centoventi.