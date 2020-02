Un playground per i ragazzi di fuorigrotta

Domani sabato 29 Febbraio alle ore 10.30 in Piazza San Vitale ci sarà l’inaugurazione con la consegna al quartiere dei campetti di basket

Piazza San Vitale avrà il suo playground grazie al Parroco Don Fabio De Luca e alla Flegrea Basket Napoli del presidente Carmine Scotti.

Un’iniziativa solidale che permetterà ai ragazzi di Fuorigrotta di avere uno spazio sportivo di cui disporre. Domani sabato 29 Febbraio alle ore 10.30 in Piazza San Vitale ci sarà l’inaugurazione con la consegna al quartiere dei campetti di basket. Tanti bambini taglieranno il nastro alla presenza del Parroco e delle istituzioni con il sorriso e la volontà della Flegrea Basket Napoli di donare un’isola sportiva al quartiere Fuorigrotta.

L’aggregazione, la socialità e la condivisione degli spazi in un mondo social è una sfida che si può e si deve vincere.

Saranno presenti i giocatori della Ge.Vi Napoli e parte dello staff tecnico, ex campioni per una mattinata all’insegna della solidarietà e dello sport