Tuttosport: tre opzioni per il dopo Gattuso. Ma De Laurentiis preferirebbe continuare con Ringhio

Tuttosport oggi parla del futuro di Rino Gattuso con il Napoli, futuro che resta legato alle decisioni che prenderà il presidente De Laurentiis dal momento che il contratto firmato da Ringhio prevede il rinnovo automatico solo in caso di qualificazione in Champions

Secondo il quotidiano sportivo, la Champions appare sempre più lontana e così anche gli obiettivi cambiano

il presidente del Napoli non vuole precludersi la possibilità di trattenere Gattuso in panchina, purché il Napoli raggiunga qualche altro obiettivo. Magari vincere la Coppa Italia, che permetterebbe al club di aggiungere un trofeo in bacheca e di partecipare direttamente alla prossima Europa League. Oppure approdare ai quarti di finale di Champions League: oltre al prestigio per un traguardo mai raggiunto dal club, porterebbe nelle casse anche 10,5 milioni di euro. Pure in questo caso Gattuso dimostrerebbe di meritarsi il Napoli prossimo venturo.