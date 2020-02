Tuttosport: quanto peseranno sul resto della stagione le multe ancora pendenti sulle teste dei calciatori?

È il dubbio che si insinua anche nella testa di Gattuso alla ripresa del campionato e dopo che il gruppo ha ritrovato una condizione atletica accettabile

Gattuso non si fida ancora della sua squadra. Anche dopo la vittoria contro l’Inter resta la grande delusione della gara persa col Lecce che fa dubitare l’allenatore su cosa succederà domenica al ritorno in campionato. Gattuso ha ritrovato tutta la rosa praticamente al completo, come scrive oggi Tuttosport, ma i dubbi sono sullo stato mentale del gruppo

Ma la vera domanda è un’altra: ora che il gruppo gode di una condizione atletica accettabile, quanto peseranno sul resto della stagione le turbolenze tra squadra e società provocate dal contenzioso su quelle multe ancora oggi pendenti come spade di Damocle sulle teste dei calciatori? Gattuso preferisce non parlarne con la squadra, augurandosi che la crisi possa risolversi e le paure, di conseguenza, decantare