Tuttosport: Lobotka è leggermente sovrappeso, ha bisogno di lavorare

Contro l’Inter Gattuso farà giocare oggi solo chi è più in forma, quindi dentro Maksimovic con Manolas e Demme a centrocampo

La gara di questa sera contro l’inter non lascia possibilità di errori. Il Napoli è chiamato a porre rimedio dopo la pessima prestazione contro il Lecce di domenica e per farlo Gattuso si affiderà agli uomini più in forma. Non è ancora sicuro chi scenderà in campo questa sera, lo si saprà solo dopo la rifinitura del mattino, ma intanto il tecnico ha già fatto alcune valutazioni, come riporta oggi Tuttosport

Sembrerebbe preferibile schierare Maksimovic, perché Koulibaly non ha ancora nelle gambe la migliore condizione, però il senegalese ha bisogno di giocare per tornare al top. A destra sarà schierato Di Lorenzo, anche per la squalifica di Hysaj, mentre a sinistra è obbligato l’utilizzo di un Mario Rui ottimo anche se stremato. Tanti i dubbi per il centrocampo, dove è diventato insostituibile Demme, soprattutto perché il suo sostituto, Lobotka, ha bisogno di lavorare essendo leggermente sovrappeso.