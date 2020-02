Tuttosport: a Milano Gattuso conferma Koulibaly. Torna la coppia Mertens-Callejon

Contro l’Inter dovrebbero tornare in campo il belga e lo spagnolo, fondamentali per il Napoli nonostante potrebbe essere la loro ultima stagione in azzurro

Quella contro l’Inter in Coppa Italia è la prova d’appello per il Napoli di Gattuso, scrive Tuttosport, gli azzurri sono chiamati a ritrovare la giusta concentrazione e soprattutto la cattiveria per andare avanti nella competizione che potrebbe spalancargli le porte all’Europa. Gattuso deve rimediare agli errori di formazione commessi contro il Lecce, ma è deciso a confermare almeno Koulibaly

Il difensore senegalese dovrebbe essere confermato tra i titolari nonostante la prestazione sottotono col Lecce, ma al suo fianco, Gattuso potrebbe schierare Manolas.

Ma la difesa non è il solo reparto a preoccupare, anche in attacco manca incisività, concentrazione e soprattutto i gol

Gattuso dovrà sciogliere anche questo nodo, ma è sempre più evidente che calciatori in scadenza come Mertens e Callejon siano ancora determinanti, a pochi mesi dal loro probabile addio. Entrambi in scadenza, a fine stagione potrebbero salutare e andare via, ma ad oggi sono ancora determinanti