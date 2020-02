“Tennis ti sto dicendo addio”, Sharapova lascia il tennis a 32 anni

Maria Sharapova si ritira dal tennis, e coerentemente con la sua carriera da “star” dice addio con una lettera pubblicata da ‘Vogue’ e ‘Vanity Fair’. La campionessa russa si ferma a quasi 33 anni dopo quindici anni di successi e prime pagine, tra sport, moda e spettacolo. L’ex numero 1, vincitrice di cinque tornei dello Slam, chiude al numero 373 del mondo, stanca dei tanti infortuni che l’hanno colpita nelle ultime stagioni. Negli ultimi mesi si era affidata a Riccardo Piatti, ma non è bastato per prolungarle la carriera.

Maria Sharapova is leaving tennis. In an exclusive essay for Vanity Fair and Vogue, the tennis legend reflects on her career, looks to her future, and asks: How do you leave behind the only life you’ve ever known? https://t.co/q2UO5INjFI

— VANITY FAIR (@VanityFair) February 26, 2020