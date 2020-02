Su Twitter juventini scatenati contro Sarri. Crosetti: «E quell’altro scrive»

Tifosi juventini contro l’allenatore, alcuni ne chiedono l’esonero. Spietato anche l’inviato di Repubblica. Solo Cucchi prova a difendere Sarri

Twitter scatenato contro Sarri al termine di Verona-Juventus 2-1. Su Twitter juventini scatenati contro Sarri. Crosetti, prima firma sportiva di Repubblica: «E quell’altro scrive» Tifosi juventini contro l’allenatore, alcuni ne chiedono l’esonero. Solo Cucchi prova a difendere Sarri

E quell’altro scrive — maurizio crosetti (@m_crosetti) February 8, 2020

La Juve è solo i giocatori, e nemmeno sempre — maurizio crosetti (@m_crosetti) February 8, 2020

In controtendenza Riccardi Cucchi.

Grande #Verona. Partita eccellente e ritmi sostenutissimi, due giorni dopo la gara contro la #Lazio. Complimenti a #Juric che crea una squadra vera. Serataccia per la #Juventus, #Ronaldo a parte. Criticare #Sarri non è la soluzione. Troppi errori individuali. #VeronaJuventus — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 8, 2020

Sono uscito a prendere mia figlia da una festa, non ho visto niente, ho letto, ho bestemmiato. Mentalmente male, due trasferte di fila indecenti, abbiamo un problema. — Antonio Corsa (@AntonioCorsa) February 8, 2020

Grande Sarri.

Ha perso più partine in sei mesi di Allegri in 5 anni — Matteo (@rwivkw) February 8, 2020

Nel mese in cui avevi in mano il match point scudetto hai deciso di preparare in questo modo i test decisivi. Nessuno mi dica stimoli,e altre cazzate,questa è una disfatta e Maurizio Sarri oggi ne è l’artefice Malissimo. #VeronaJuve — AntonioSalatino (@antosalatino) February 8, 2020

Sconfitta meritata, complimenti al Verona.

Sbaglierò, ma la cura Sarri ha provocato un rigetto. Questa Juve ha perso certezze senza acquistarne. E non vedo, sinceramente, vie d’uscita differenti dai colpi di genio di Sua Maestà CR7.#VeronaJuventus — ALifeForJ ⚪⚫ (@ALifeForJ) February 8, 2020

Deluso, tremendamente deluso. Non va bene. Senza gioco e senza idee. Dov’è lo spettacolo tanto elogiato di Sarri? — Peppe Jfc (@PeppeJuve84) February 8, 2020

Siamo a febbraio quindi a Sarri mi sembra che di tempo gliene abbiamo dato e per me: grande delusione. Non ha capito niente di questa Juve e a questa Juve ha dato davvero poco. Spero che a Torino due conti se li facciano. — Fino alla fine. (@JUandRAFA) February 8, 2020

Qualcuno ha anche rilanciato il gol di Emre Can col Borussia Dortmund.

Scarso via ritardati.

“Eh ma Sarri non lo vedeva” pic.twitter.com/mnTnbV1I4P — aluz12 🐍 (@aluuuuz) February 8, 2020

Se Sarri, dopo una sconfitta del genere, parla ancora di motivazioni, merita l’esonero.

La Juventus l’ha persa tatticamente.

E tecnicamente.#jvtblive #VeronaJuve — Thousand Names (@_ThousandN) February 8, 2020

O è colpa di Sarri e, quindi, va cacciato.

Oppure è la squadra che rema contro e, perciò, Sarri va cacciato comunque… La situazione è più semplice di quanto appare.#FinoAllaFine — Jj Karl One Jj (@KarlOne71) February 8, 2020

E non ho problemi ad ammetterlo e a dire che Sarri finora sotto molti aspetti ha deluso e la situazione è preoccupante. Vediamo come andrà a finire la stagione e poi tireremo le somme su chi merita di restare e chi no. Occhio però a gongolare troppo presto. — Sal T. (@SalpadrinoT) February 8, 2020

Vi prego @juventusfc allontaniamo immediatamente #Sarri prima che sia troppo tardi. Grazie. — Luca Cellesi (@CellesiLuca) February 8, 2020

Lo schema di gioco di Sarri.

Senza Ronaldo non eravamo nemmeno da Europa League.#VeronaJuventus pic.twitter.com/md6S0gh7uY — Michele Mercuri (@michelemercuri) February 8, 2020