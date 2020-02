Sky: il Napoli su Pezzella. Il calciatore disposto a trasferirsi

Il club di De Laurentiis ha già avviato contatti con il suo agente. Resta da trattare con la Fiorentina

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli starebbe lavorando in previsione del mercato estivo per trovare un altro rinforzo in difesa. Il club di De Laurentiis avrebbe adocchiato German Pezzella, centrale della Fiorentina. Il classe 1991, attuale capitano dei Viola, avrebbe la giusta esperienza per la squadra di Gattuso.

Il Napoli ha già avviato i contatti con l’agente del calciatore, che avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento. Resta da trattare con la Fiorentina. Pezzella è legato al club fiorentino fino al 2022.