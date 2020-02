Sky: Gattuso non intende fare sconti a nessuno

Proprio in quest’ottica va letto il pugno duro utilizzato con Allan escluso dalla sfida contro il Cagliari perché non si allenava

La redazione di Sky Sport torna sull’esclusione di Allan per la gara contro il Gagliari e sulle parole di Rino Gattuso in conferenza. Il tecnico è alla ricerca di una soluzione per trovare la continuità di rendimento che per il Napoli che lo sta mettendo in crisi.

Proprio in quest’ottica va letto il pugno duro utilizzato con Allan: l’allenatore azzurro non intende fare sconti a nessuno, vuole mandare un messaggio alla squadra.

“Sale a bordo solo chi è al massimo e può dare il 100%”