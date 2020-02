Repubblica: scelta coraggiosa di Gattuso che non si fa ingolosire dai recuperi degli infortunati

L’allenatore si è presentato a Marassi con una panchina da 230 milioni per non affrettare il rientro dei big e soprattutto per dare continuità ai recenti progressi della squadra

La vittoria di ieri contro la Sampdoria è stata merito anche della panchina lunga, scrive Repubblica napoli. I gol della vittoria sono stati siglati dai due subentrati, Demme e Mertens.

Gattuso ha iniziato la partita confermando il blocco che aveva già schierato con la Juventus e introducendo due uniche novità, entrambe forzate: Elmas e Lobotka.

“L’allenatore non si è fatto ingolosire dai recuperi di Maksimovic, Koulibaly, Allan e Mertens e si è presentato a Marassi con una panchina di lusso: da 230 milioni, un po’ per non affrettare il rientro dei big dopo i rispettivi infortuni e soprattutto per dare continuità ai recenti progressi dimostrati dalla squadra. La mossa si è rivelata in effetti subito azzeccata, oltre che molto coraggiosa”.