Repubblica: rientro graduale per Chiellini, inizierà con qualche minuto con la Spal

Dal giorno dell’operazione non lavora che per tornare in campo. Se il 22 febbraio la risposta sarà buona, sarà schierato contro l’Inter, altrimenti se ne riparlerà il 1 marzo contro i rossoneri

Giorgio Chiellini è intenzionato a rientrare presto. Il 22 febbraio, per Spal-Juventus. E se proprio non dovesse farcela, allora il 1 marzo, contro l’Inter. Lo scrive Maurizio Crosetti su Repubblica.

E’ dal 30 agosto 2019, giorno dell’infortunio in allenamento, anzi, dal 3 settembre, giorno in cui si è operato, che Chiellini non lavora ad altro che a tornare in campo.

“Ore e ore ogni giorno, senza saltarne uno. Fisioterapia a casa, al centro d’allenamento e poi di nuovo a casa, seguito da uno staff tutto per lui (c’era anche un autista) che ha dimenticato riposi e scambiato turni pur di non far mancare un solo passo di questa lunga rieducazione”.

Da qualche giorno, il capitano è tornato ad allenarsi con la squadra e da una prima valutazione le sensazioni sono positive.

“Manca ancora qualcosa a livello di allunghi, ma la tenuta è già quella giusta”.

Senza Chiellini, la difesa juventina ha incassato 21 gol in 22 partite di campionato. Ma tra poco le cose cambieranno. De Ligt si alternerà con lui, appena rientrerà. E Crosetti spiega qual è il programma di rientro.

“Il programma di rientro di Chiellini, ovviamente inserito nella lista di Champions, prevede un buon numero di minuti contro la Spal nella trasferta del 22 febbraio. Da come andrà questa autentica prova generale dipenderà il resto. Senza fretta e nel rispetto dei tempi, il capitano bianconero e azzurro spera ovviamente di poter essere in campo otto giorni più tardi contro l’Inter, avversario di sempre. Se invece la prudenza consigliasse di non correre, Chiellini potrebbe rinunciare a Lukaku per concentrarsi su Ibrahimovic, cioè sul ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma il 1 marzo allo Stadium”.