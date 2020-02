Repubblica: operazione martello di Gattuso, non si fida della stabilità del gruppo  

Gattuso ha detto più volte di non fidarsi ancora del gruppo. Teme i cali, la discontinuità. Ecco perché, negli ultimi giorni si è trasformato in un vero e proprio martello, scrive Repubblica Napoli.

“La zona Europa non è un traguardo lontano, ma solo la continuità di risultati può renderla accessibile ad una squadra che era partita con ben altri obiettivi. Gattuso ha dato la scossa nell’ultimo periodo, ma è stato molto chiaro in questi giorni: non si fida ancora della stabilità del suo gruppo e quindi si è trasformato in un vero e proprio martello per evitare cali di tensione. Il Barcellona comincia a stagliarsi all’orizzonte e non bisogna commettere l’errore di sottovalutare inconsciamente un Brescia in fondo alla classifica ma comunque determinato dopo l’arrivo in panchina di Diego Lopez. Gli ingredienti della gara trappola ci sono tutti e Gattuso risponderà calando i suoi assi”.