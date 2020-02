Repubblica: Mertens può essere l’asso nella manica di Gattuso

L’attaccate belga non è considerato titolare nell’attacco del Napoli, ma può giocare un ruolo fondamentale in vista del tour de force di gare in arrivo

Tutti per uno e uno per tutti, questo sembra essere diventato il motto del Napoli che si è da subito stretto attorno al suo nuovo allenatore per uscire dal momento buio che attraversava. La partita di domenica sera contro il Lecce sarà quella dei ritorni. Gattuso dovrebbe infatti dare spazio ad Allan, Koulibaly e Mertens. Lo scopo del tecnico, secondo Marco Azzi su Repubblica, è quello di mettere pressione ai titolari in vista del ciclo di sfide in vista.

Gattuso considera fondamentale la concorrenza e vuole che tutti si sentano coinvolti

Un ruolo fondamentale, anche se non titolare considerando che Gattuso vede in attacco il trio Callejon, Milik e Insigne, potrebbe essere Dries Mertens. L’attaccante tornato in campo contro la Samp ha subito ritrovato il gol e

si candida per diventare il principale asso nella manica e l’arma (letale) in più del Napoli, in vista del ciclo ravvicinato di impegni che attende gli azzurri. Dietro l’angolo c’è difatti pure la semifinale d’andata della Coppa Italia contro l’Inter, mercoledì prossimo a San Siro. Ed è già scattato pure il conto alla rovescia per la partitissima di Champions League contro il Barcellona di Messi, che sarà ospite a Fuorigrotta martedì 25 febbraio