Repubblica elogia le mosse di Gattuso: Insigne in panchina e Maks a uomo su Lukaku

Maksimovic a uomo su Lukaku e Manolas su Lautaro, per un’ora. Un’altra panchina per capitan Insigne, dentro Elmas

L’Inter era stato avvisato, in Coppa è tutto un altro Napoli. E così, scrive Repubblica

Il Napoli, crollato in casa in campionato contro il Lecce, si conferma imbattuto nelle coppe e implacabile con le grandi, visto che ha sconfitto Lazio, Juve e ora Inter in tre settimane. Se è per merito di Ancelotti che è in corsa per la Champions, si avvicina alla finale di Coppa Italia grazie a poche cose semplici fatte da Gattuso. Una su tutte: Maksimovic a uomo su Lukaku e Manolas su Lautaro, per un’ora. Un’altra: panchina per capitan Insigne, dentro Elmas

Il colpo però lo ha fatto Fabian Ruiz con una prodezza che non ci sarebbe più aspettati dopo un primo tempo fatto da “turista” in campo. L’Inter si impegna poco, forse troppo rilassata dopo la vittoria del derby e il primo posto in classifica appaiata alla Juve. Ma non è ancora detta l’ultima parola

a decidere la prima finalista sarà il ritorno al San Paolo il 5 marzo dove l’Inter, poco più di un mese fa, ha vinto 3-1. Non una missione impossibile, per una squadra che – quantomeno in Italia – in trasferta si esalta.