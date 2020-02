Repubblica: il caso Ghoulam che si allena ma non viene convocato

Si intravede finalmente la via d’uscita dal tunnel per Ghoulam, il terzino si allena oramai regolarmente con i compagni e sperava infatti di essere in panchina già oggi contro il Lecce, scrive Repubblica, ma bisognerà probabilmente attendere la prossima gara contro il Cagliari. Lo definisce un “caso”, proprio perché il suo rientro stenta ad arrivare

Faouzi Ghoulam non è stato convocato da Gattuso per il match contro il Lecce, ma il terzino sta aumentando il ritmo degli allenamenti per provare ad essere a disposizione nell’ultima parte della stagione. Ha cominciato a lavorare con i compagni, quindi il traguardo potrebbe essere tagliato presto. L’obiettivo è accomodarsi in panchina già domenica prossima nella sfida contro il Cagliari, vero e proprio scontro diretto per l’Europa League. Ghoulam è fuori da ottobre: giocò a Torino contro i granata, poi è sparito dalle rotazioni.

Vero che il Napoli aveva cercato un sostituto nel mercato di gennaio e lo aveva trovato in Rodriguez, trattativa poi saltata col Milan, ma è anche vero che Ghoulam ha rifiutato qualsiasi destinazione per rimanere a Napoli e rimettersi in gioco in azzurro