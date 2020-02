Repubblica: Fabian Ruiz in panchina contro il Lecce, giocherà a San Siro

Gattuso sta provando a giostrare le forze in vista dei prossimi impegni. Domani potrebbero riposare anche Callejon e Manolas

Manca poco alla sfida di domani pomeriggio contro il Lecce. Gattuso ha già preso le sue decisioni, secondo Repubblica, e tra i pali farà tornare titolare Ospina. In difesa dovremmo rivedere finalmente Koulibaly che potrebbe fare coppia con Manolas, anche se si propone anche Maksimovic. Non si discute invece la presenza di Di Lorenzo

Gattuso sta pensando di confermare Di Lorenzo riportandolo sulla fascia destra, Hysaj (squalificato in Coppa Italia) e Mario Rui si contendono un posto sulla corsia mancina.

Il centrocampo si regge ovviamente su Demme supportato da Allan e Zielinski.

Fabian, invece, si accomoderà in panchina e quasi certamente sarà preso in considerazione per la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, in programma mercoledì a San Siro.

Per l’attacco Gattuso non si priverà mai del capitano Insigne e, dopo il gol lampo a Marassi, neanche di Milik, mentre è in forte dubbio Callejon che dovrebbe essere sostituito da Politano