Repubblica e rinnovo Mertens: il Napoli offre 4,5 milioni, lui vuole un bonus di 5 milioni

La questione rinnovo. Il belga vorrebbe che il Napoli riacquistasse il suo cartellino (scaduto) oltre all’ingaggio fino al 2022

Quella tra Mertens e il Napoli sarà una storia senza fine, scrive Repubblica Napoli. Martedì notte, sotto gli occhi di Leo Messi, al San Paolo, il belga ha segnato il gol 121 ed ha raggiunto Marek Hamsik. Già questo lo consegna alla storia azzurra.

Ma, soprattutto, Mertens è tornato a sorridere.

“l’attaccante si è riconciliato definitivamente con i tifosi: mostrando in mondovisione il suo attaccamento alla maglia e festeggiando con loro come ai bei tempi, con un atteggiamento molto differente rispetto ai lunghi mesi post ammutinamento. Il belga aveva infatti smesso di sorridere da novembre e s’è lasciato andare a un’esultanza liberatoria per il record appena raggiunto, sotto gli occhi della moglie Kathrin ritornata al momento giusto al San Paolo”.

Il brutto intervento di Busquets non è riuscito a rovinargli la serata. Dopo la partita Dries è andato a festeggiare in una pizzeria di via dei Tribunali la sua rete.

Ora non resta che aspettare il rinnovo. Il belga avrebbe potuto andar via a costo zero già a gennaio, ma non lo ha fatto.

“Sta temporeggiando, proprio per lasciare aperto lo spiraglio per evitare l’addio. Anche De Laurentiis gli ha del resto fatto una proposta allettante: 4.5 milioni fino al 2022, nonostante l’età avanzata di Mertens. Essendo in scadenza, però, il belga vorrebbe in aggiunta pure un bonus a parte di 5 milioni, come virtuale “recompra” del suo cartellino. È questo il nodo che ha impedito finora l’accordo tra le parti, nonostante il riavvicinamento delle ultime settimane”.