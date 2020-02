Repubblica: De Laurentiis aspetta la risposta di Mertens a stretto giro

Il presidente gli ha offerto un biennale da 4,5 milioni fino al 2022. Trattativa in stand-by. Dal primo febbraio il belga è libero di legarsi ad un altro club

Dal primo febbraio Dries Mertens è libero di legarsi ad club che non sia il Napoli. In questo momento, scrive Repubblica Napoli, la sua è una condizione da precario, visto che ancora non è certo di restare.

“Proprio per questo motivo il cannoniere azzurro ha lasciato la Sardegna Arena in silenzio, domenica sera, senza commentare nemmeno il gran gol che lo ha portato oltretutto pure a -1 dal record assoluto di marcature di Marek Hamsik, destinato fisiologicamente a crollare da un momento all’altro”.

Per il momento Mertens aspetta. Scrive il quotidiano:

Rimane però in stand by pure la partita a scacchi tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis, che ha messo sul tavolo la sua proposta (un biennale da 4.5 milioni) per trattenere fino al 2022 uno degli idoli della tifoseria ed è ora in attesa della sua risposta: a stretto giro”.