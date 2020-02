Rai: nessun dirigente del Napoli a San Siro

La squadra di Gattuso è arrivata allo stadio milanese senza essere accompagnata né da De Laurentiis né da Giuntoli

Tra pochi minuti inizierà, a San Siro, la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Stando a quanto riferisce Rai Sport, la squadra di Gattuso è arrivata a Milano senza essere accompagnata da alcun dirigente. Allo stadio, dunque, non ci saranno né Aurelio De Laurentiis né Cristiano Giuntoli.

La partita è importantissima per entrambe le squadre. L’Inter viene dalla vittoria (con rimonta) nel derby. Conte non ha mai vinto la Coppa Italia da allenatore, e ci terrebbe a recuperare anche questo trofeo. Per il Napoli, d’altra parte, la Coppa Italia significherebbe un accesso all’Europa.