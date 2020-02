Profumo: «Campania e Puglia eccellenze per l’economia aerospaziale. Il Sud non è area depressa» 

Il CorMez intervista il presidente della Compagnia di San Paolo: «Ci sono dei problemi ma bilanciati da aree di grande valore e qualità e ottime opportunità di crescita»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo e dell’Acri. Il quadro che viene fuori dalle sue parole è di un Sud Italia, in particolare Campania e Puglia, all’avanguardia nel settore aerospaziale.

L’Italia, spiega, ha fatto importanti investimenti nel settore, dove operano, fianco a fianco, pubblico e privato. Oggi ci sono sia grandi aziende che una filiera di piccole e medie imprese. Alla base c’è una buona qualità della ricerca.

«Il tutto poi supportato da un’ottima qualità della ricerca che vede in università e centri di ricerca, quali ad esempio il Cira di Capua, invidiabili punte d’eccellenza. Eccellenza in cui la Campania e la Puglia sono protagoniste. Infatti, il giudizio per le attività svolte in queste regioni non può essere che molto positivo sia per quanto riguarda il lavoro delle università e gli enti di ricerca dal Cnr in poi, sia per le aziende che fanno parte dei rispettivi distretti, ossia in Campania il Dac e in Puglia il Dta, il Distretto Tecnologico aerospaziale».

Anche i dati dell’export sono positivi, sia per aeromobili che veicoli spaziali. Nel primo semestre del 2019, secondo i dati della Banca d’Italia, le esportazioni sono cresciute del 32% per la Puglia e del 16,5% per la Campania. Dati che non sorprendono Profumo.

«Dati che non mi sorprendono a dire il vero. Non a caso l’Italia assieme a Germania e Francia è tra i Paesi leader del settore. E Campania e Puglia sono innegabilmente tra gli attori protagonisti dell’economia dello spazio. E ciò vale anche per quanto riguarda l’export. Questo perché ovviamente i progetti dello spazio sono intrinsecamente internazionali grazie alla costante co-partecipazione di realtà che hanno la loro localizzazione in diverse nazioni».

L’economia del Sud è tutt’altro che depressa, secondo Profumo.

«L’economia al Sud è abbastanza variegata. Anzi devo dire che non condivido l’opinione che il Sud sia complessivamente un’area depressa. Ci sono di certo dei problemi ma bilanciati da aree di grande valore e qualità, non solo nel campo aerospaziale. Ci sono ottime opportunità di crescita e penso ci debba essere in generale una maggiore attenzione a tutto ciò che è la progettazione e la messa a disposizione di risorse europee verso la quale il nostro Paese non ha mai la dovuta attenzione. Infatti, nelle precedenti programmazioni abbiamo visto l’Italia incapace di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dall’Europa».