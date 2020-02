Piqué: «Il Napoli è in crescita e ha battuto il Liverpool, facciamo attenzione»

“Il San Paolo è uno stadio storico, ci ha giocato Maradona. Messi al Napoli? Nel calcio mai dire mai, ma io spero che resti a Barcellona”

“E’ la prima volta che giocheremo al San Paolo, per noi sarà una esperienza piacevole. Il Napoli non ha iniziato bene la stagione, ma è cresciuto molto in queste ultime settimane. Hanno grandi giocatori importanti come Mertens e Insigne. Hanno battuto il Liverpool, perciò dovremo essere molto concentrati”.

A Gerard Piqué chiedono di Maradona, della situazione di semi-crisi del Barcellona, del Real Madrid, ma il difensore blaugrana cerca di riportare la conferenza stampa di vigilia del match di Champions sulla partita inedita col Napoli:

“Imporremo dall’inizio il nostro stile di gioco che nelle ultime gare ci sta dando dei buoni risultati. Ma dobbiamo fare attenzione. Noi dobbiamo pensare al campo, non alle situazioni esterne. Domani conterà essere concentrati, per ottenere un ottimo risultato, in vista del ritorno. E il risultato contro il Napoli influirà anche sulla partita di domenica contro il Real Madrid. Per la Champions League abbiamo una rosa completa, non siamo certo tra i favoriti però ci proveremo. Le sconfitte contro Roma e Liverpool? Non possiamo dimenticarle, sono partite che hanno avuto un loro risvolto positivo”.

Messi è meglio di Maradona? “Maradona è stato unico nella storia del calcio, ma io ho giocato per tanti anni con Messi, l’ho visto allenarsi ogni giorno. Messi ha giocate uniche. Non sono riuscito a parlare con lui delle emozioni che prova per giocare in questo stadio, immagino che sarà contento di giocare qui. Questo stadio ha storia e tradizione. Sul futuro di Messi come possibile passaggio al Napoli? “Nel calcio mai dire mai, però ovviamente mi auguro che resti qui a Barcellona”.